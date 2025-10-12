Haberler

Erzurum'da Tavuk Dünyası'nda Korku Dolu Anlar: Donmuş Şişe Patladı

Erzurum'un Gez Mahallesi'nde Kardeşler Tavuk Dünyası isimli işletmede, sahibi namaz kılarken dolaptaki donmuş bir şişenin patlaması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Patlama, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Erzurum'un Gez Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Tavuk Dünyası isimli işletmede korku dolu anlar yaşandı.

İşletme sahibi kuşluk vakti namazını kıldığı sırada, dolapta donan bir şişe aniden patladı. Patlamanın etkisiyle dolabın içindeki ürünler etrafa saçıldı.

Ne olduğunu anlayamayan işletme sahibi, büyük bir gürültüyle namaz kılarken irkildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dolabın bir anda sarsıldığı ve içindekilerin etrafa dağıldığı görülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
