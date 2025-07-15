Erzurum'da Polis Ekipleri Engelli Çocuğun Sünnet Düğününde Aileyi Yalnız Bırakmadı

Erzurum'da Polis Ekipleri Engelli Çocuğun Sünnet Düğününde Aileyi Yalnız Bırakmadı
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Erzurum'da, engelli çocuğun sünnet düğününe katılan polis ekipleri, aileye destek olarak örnek bir davranış sergiledi.

Erzurum'da polis ekipleri örnek bir davranışın altına imza atarak, engelli çocuğun sünnet düğününde aileyi yalnız bırakmadı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Üç engelli çocuğu da polis hayranı olan aile, Emniyet Müdürlüğümüze ulaşarak en küçük erkek çocuğu Muhammet' in yapılacak sünnet düğününde bizleri aralarında görmeyi istemeleri üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimiz çocuğumuzun sünnet düğününe iştirak ederek bu mutlu gününde çocuklarımızın yanında olmuşlardır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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