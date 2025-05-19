Erzurum'da Meşaleli Yürüyüşle Gençlik Bayramı Kutlandı

Erzurum'da Meşaleli Yürüyüşle Gençlik Bayramı Kutlandı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Erzurum'da gerçekleştirilen meşaleli yürüyüş, gençlerin coşkulu katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sona erdi.

Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla akşam meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan ve yüzlerce gencin ellerinde meşalelerle katıldığı yürüyüş, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tamamlandı. Kent protokolünün ve vatandaşların da katıldığı meşaleli yürüyüş sonrası Havuzbaşı Kent Meydanı'nda buluşan gençler, buradaki etkinliklerde gönüllerince eğlendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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