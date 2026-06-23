Türkiye'nin En Soğuk Kentlerinden Erzurum'da Sıcak Hava Etkili Olmaya Başladı

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum'da uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından yaz nihayet yüzünü gösterdi. Kış mevsiminde hava sıcaklığının zaman zaman eksi 35-40 dereceleri bulduğu kentte haziran ayının son günlerinde 25 derece sıcaklığı gören vatandaşlar park ve bahçeleri doldurdu.

Türkiye'nin en soğuk kentleri arasında yer alan ve Anadolu'nun zirvesi olarak bilinen Erzurum'da yaz mevsiminin gelmesiyle sıcak hava etkisini gösterdi. Kent sakinleri, sıcak havanın etkisiyle asırlık eserlerin etrafındaki yeşil alanlarda gölgeden faydalanarak soluklanmaya çalışıyor.

Bazı Erzurumlular, sıcak havaların gelmesiyle birlikte daha fazla dışarı çıktıklarını, yürüyüşe katıldıklarını belirtirken; bazı vatandaşlar ise Erzurum'da yaz mevsiminin henüz hissedilmediğini ifade etti.

Bir Erzurumlu, "Yaz geldiğinde ceketler çıkar" diyerek Erzurum'un kendine özgü iklimini dikkat çekerek, halen ceketini çıkarmadığı için yazın geldiğine inanmadığını belirtti.

Erzurumlular, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının geçici bir durum olduğunu, ancak kenttin en büyük sorunun işsizlik olduğuna vurgu yaparak, "Erzurum'da havanın ısınması yetmiyor. Erzurum'da istihdam sahalarının açılması ve kentin ekonomik olarak da baharı yaşaması gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA