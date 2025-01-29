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Erzurum'da 'Kar Taneleri' Projesi ile Köy Çocukları Kayakla Tanışıyor

Erzurum'da 'Kar Taneleri' Projesi ile Köy Çocukları Kayakla Tanışıyor
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Erzurum'da Palandöken'de düzenlenen 'Kar Taneleri' projesi sayesinde yaklaşık 550 köy okulu öğrencisi hayatlarında ilk kez kayak yapma imkanı buldu. Proje, Türk Kayak Vakfı, Erzurum Valiliği ve Yakutiye Kaymakamlığı iş birliği ile gerçekleştirildi.

Erzurum'da "Kar Taneleri" projesiyle, köy çocukları Palandöken'de hayatlarında ilk kez kayak sporu ile tanışıyor ve kısa zaman içinde gönüllerince dağdan kayıyor.

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken, bu günlerde köy çocuklarını misafir ediyor. Türk Kayak Vakfı Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu, sömestir tatili vesilesiyle ciddi bir yoğunluk yaşayan Palandöken'de yaklaşık 550 köy okulu öğrencisini gruplar halinde hem unutamayacakları 3 günlük bir tatil yaptırdıklarını ifade ederek, "En küçüğü 6 yaşında olan çocuklarımız, hocalarımızın nezaretinde ve verdiği eğitimler sonrası her türlü güvenlik önlemi ile birlikte zirveden kayabiliyor. Onların mutluluğu ve coşkusu bizleri de sevindiriyor. Sadece kayak eğitimi değil bir çok aktivite düzenliyoruz" diye konuştu.

Hayatlarında ilk kez kayak ile tanışan köy çocukları da Palandöken'de dolu dolu anlar yaşadıklarını dile getirdiler.

Erzurum Kayak Kulübü ve Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, "Türk Kayak Vakfı, Erzurum Valiliği ve Yakutiye Kaymakamlığı Ejder3200 iş birliğinde hayata geçirdiğimiz 'Kar Taneleri Projesi'ni Erzurum Kayak Kulübü eşliğinde başarıyla devam ettiriyoruz. Kar tanesi çocuklarımızı köy okullarından getirerek kış sporları ile tanıştırdık. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. 550 kar tanesi çocuklarımızın eğitimlerine tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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