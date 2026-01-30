Haberler

Başkan Özakalın, il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısına katıldı

Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üyesi Saim Özakalın, Erzurum'da mesleki eğitim ve istihdam stratejilerini ele alan bir toplantıya katıldı. Toplantıda iş dünyasının nitelikli iş gücü ihtiyacı ve yeni meslek okullarının sanayiye entegrasyonu gibi konular görüşüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, şehrin istihdam stratejilerine yön veren İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'na iştirak etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı'nda, iş dünyasının talep ve beklentileri masaya yatırıldı. Başkan Özakalın, toplantıda reel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü konusundaki görüşlerini kurul üyeleriyle paylaştı.

Gündem: 2026 yılı hedefleri ve mesleki eğitim

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve kurul üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 2025 yılı faaliyet raporları değerlendirilerek, yeni dönemin yol haritası belirlendi.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birini mesleki teknik eğitim oluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yeni açılan meslek okullarının durumu ve bu okulların sanayiye entegrasyonu kurulun onayına sunuldu. Başkan Özakalın, mesleki eğitimin, iş dünyasının "aranan eleman" ihtiyacını karşılama noktasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Toplantı, şehrin istihdam verilerini yukarı taşıyacak kararların alınmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
