Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Gıda İşletmelerine Yönelik Denetimler Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. 30.08.2024-06.09.2024 tarihleri arasında Erzurum genelindeki gıda işletmelerinde 328 denetim yapıldı. Bu denetimler neticesinde 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı. Erzurum Valiliği tarafından konu ile alakalı yapılan paylaşımda, 'Bu süre içerisinde Alo 174 Gıda Hattına 5 adet şikayet iletilmiş, numune alınmak suretiyle gerekli kontroller yapılmış olup herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Sürdürülebilir gıdanın arz güvenliği için denetimler devam etmektedir.' denildi. - ERZURUM

Erzurum'da özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

30.08.2024-06.09.2024 tarihleri arasında Erzurum genelindeki gıda işletmelerinde 328 denetim yapıldı. Bu denetimler neticesinde 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı. Erzurum Valiliği tarafından konu ile alakalı yapılan paylaşımda, "Bu süre içerisinde Alo 174 Gıda Hattına 5 adet şikayet iletilmiş, numune alınmak suretiyle gerekli kontroller yapılmış olup herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Sürdürülebilir gıdanın arz güvenliği için denetimler devam etmektedir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Valiliği Valilik erzurum Ekonomi Güncel Yerel

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kurultaya damga vuran çıkış: Bu partide görev alamayacaklar

 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii
Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri..
title