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Erzurum'da Gıda Denetimlerine Hız Verildi: 487 İşyeri Kontrol Edildi

Erzurum'da Gıda Denetimlerine Hız Verildi: 487 İşyeri Kontrol Edildi
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Erzurum Valiliği, son bir hafta içinde 487 gıda ve yem işletmesini denetledi. İki işletmeye idari yaptırım uygulanırken, tüketici şikayetleri de değerlendirildi.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik son bir hafta içerisinde 487 işyeri denetlendi.

Erzurum Valiliği'nce yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde kent genelinde 487 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Aynı dönemde analize dayalı yapılan çalışmalarda 9 adet numune alınırken tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 13 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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