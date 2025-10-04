Erzurum'da Gıda Denetimleri Sürüyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürdürülüyor.

Erzurum Valiliğince konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 288 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 3 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Aynı süreçte analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 8 adet numune alındığı, Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 14 başvurunun değerlendirildiği belirtildi. - ERZURUM