Erzurum'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Erzurum Valiliği, il genelindeki yem ve gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi. Son bir haftada 288 denetim gerçekleştirildi ve 5 numune alındı. Tüketiciler, Alo 174 Gıda hattı aracılığıyla gıda kontrol başvurusu yapabiliyor.

Erzurum'da gıda satıcılarına yönelik denetimler sürdürülüyor.

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, il genelinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik, son bir hafta içerisinde yapılan 288 denetimde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Aynı dönemde Analize dayalı yapılan çalışmalarda 5 adet numune alındığı açıklanırken, Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolünde gelen 9 başvurunun değerlendirildiği kaydedildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
