Erzurum'da Gençler 19 Mayıs İçin Yürüdü

Erzurum'da gençler 19 Mayıs için yürüdü

ERZURUM - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Oltu Gençlik Merkezi ve Oltu İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğiyle doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 100 öğrenci, araçlarla Uzunoluk Mesire Alanı'na götürülerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Sabah erken saatlerde alana ulaşan gençler, ilk olarak birlikte kahvaltı yaptı. Ardından geleneksel sokak oyunları oynayan ve halay çeken şarkılar söyleyen öğrenciler, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Neşeli anlara sahne olan etkinlikte gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programın son bölümünde ise Köroğlu Ormanları'nda yaklaşık 4 kilometrelik bir trekking yürüyüşü gerçekleştirildi. Doğa ile iç içe keyifli vakit geçiren öğrenciler, yürüyüşün ardından araçlarla Oltu'ya dönüş yaptı. Etkinlik boyunca gençlerin oldukça eğlendiği gözlenirken, öğrenciler bu anlamlı program için Oltu İlçe Spor Müdürlüğü'ne ve Oltu Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.