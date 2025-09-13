Haberler

Erzurum'da Genç Girişimcilerin Gece Dönercisi Açıldı

Erzurum'un Palandöken İlçesi'nde üç genç girişimci tarafından açılan BıtezZ Gece Dönercisi, renkli bir açılış töreniyle hizmet vermeye başladı. Kafe restaurant hizmetinin yanı sıra paket servis de sunacak olan işyerinin açılışı birçok davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Erzurumlu üç genç girişimci Palandöken İlçesi'nde yeni işyerleri Gece Dönercisi işletmesinin açılışını yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.

Yıldızkent semtinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde açılan BıtezZ Gece Dönercisinin açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. 3 genç girişimcinin ortaklaşa açtığı kafe restaurant paket servisi olarak ta hizmet verecek.

Genç girişimciler Efrailhan Özen, Fırat Bingöl ve Furkan Kayapalı açılış törenlerine katılım sağlayan kamu ve siyasi parti temsilcileri, iş dünyası, STK başkanları ile dostlarına teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
