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Erzurum'da Engelsiz Sanat ve Mucitlik Projeleri Tanıtıldı

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Erzurum'da Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'Toprakla Gelen Engelsiz Sanat' ve 'Engelsiz Mucitler Geleceği Kodluyor' projeleri tanıtıldı. Engelliler, projeler kapsamında robotik kodlama, sanal gerçeklik gözlüğü kullanımı, ahşap kesme-oyma setleri ve süs eşyalarının üretimini öğreniyorlar.

Erzurum'da "Toprakla Gelen Engelsiz Sanat" ve "Engelsiz Mucitler Geleceği Kodluyor" projeleri ilgi odağı oldu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın birlikte yürüttüğü, "Toprakla Gelen Engelsiz Sanat" ve "Engelsiz Mucitler Geleceği Kodluyor" projeleri, düzenlenen törenle tanıtıldı.

Proje kapsamında, merkeze gelen engelliler; robotik kodlamayı, sanal gerçeklik gözlüğü ve akıllı tahta kullanımını, ahşap kesme-oyma setlerini kullanmayı, tabak, vazo ve süs eşyalarının üretimini öğreniyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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