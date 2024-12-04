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Erzurum'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Erzurum'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı
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Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel bireylere lisanslı sporcu kimlikleri dağıtıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımının önemine vurgu yaptı.

Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında özel bireyler için program düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğü ve Özel Güzide Bakım Merkezi işbirliğiyle düzenlenen programda lisanslı sporculara kimlik dağıtımı yapıldı.

ASH İl Müdürü Hasan Aykut, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, özel bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha etkin yer alması için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Engelliler konusunda farkındalık çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Aykut, "Bu anlamlı gün, bizlere toplumun ayrılmaz bir parçası olan özel gereksinimli bireylerimizin yaşamlarına daha yakından dokunmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, özel gereksinimli bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak, hayallerine ulaşmaları için fırsatlar sunmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bugün burada bir araya gelerek bu değerli bireylerimizin başarılarını kutlamak, onları desteklemek ve onlara olan inancımızı göstermek için bulunuyoruz. Programımız kapsamında gerçekleştirilecek lisanslı sporcu kimlik kartı dağıtım töreni, özel gereksinimli bireylerimizin sporda gösterdikleri azim ve başarıların bir sembolüdür. Onların bu başarıları hepimize ilham vermekte ve imkan verildiğinde nelerin başarılabileceğini göstermektedir. Bu özel günün hazırlanmasında emeği geçen başta Özel Güzide Bakım Merkezleri Kurucu Müdürleri Emine Kahveci ve Abdulkerim Kavaz olmak üzere, Özel Güzide Bakım Merkezi'ndeki değerli çalışma arkadaşlarımıza ve organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, burada bulunan tüm misafirlerimize bu anlamlı günün coşkusunu bizimle paylaştıkları için şükranlarımı iletiyorum. Unutmayalım ki, bir toplumu güçlü kılan değerlerden biri, herkesin eşit bir şekilde hayatın her alanına katılabilmesidir. Bizler, bu duyarlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ve engelleri birlikte aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı ve keyifli bir şekilde geçmesini diliyorum" dedi.

Özel Güzide Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Abdülkerim Kavaz ise engelli bireylere en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından lisanslı sporculara kimlik ve hediye dağıtıldı. Program pasta kesimi, müzik ve eğlence programı ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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