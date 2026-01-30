Haberler

Kudaka'dan dezavantajlı gruplar için sertifikalı gastronomi eğitimi

Güncelleme:
KUDAKA tarafından desteklenen projeyle, dezavantajlı gruplara yönelik gastronomi alanında eğitim verilecek ve katılımcıların hizmet sektöründe istihdamı teşvik edilecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Teknik Destek Programı 6. Dönem (Kasım-Aralık) kapsamında Erzurum Ticaret Borsası tarafından sunulan "Dezavantajlı Grupların Hizmet Sektörüne Kazandırılması" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında, gastronomi kenti Erzurum'da dezavantajlı gruplara yönelik aşçılık ve servis teknikleri eğitimi verilerek, katılımcıların sertifikalı ve nitelikli iş gücü olarak hizmet sektöründe istihdama katılmaları hedefleniyor.

Teknik destek çerçevesinde, toplumun dezavantajlı grupları arasında yer alan denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik olarak "Gastronomide Aşçılık ve Servis Teknikleri" konulu bir eğitim programı düzenlenecek. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek olan program, teorik ve uygulamalı olmak üzere 4 haftalık bir eğitim sürecini kapsayacak. Eğitim programı sonunda başarılı olan katılımcıların sertifikalandırılması sağlanacak.

Sosyal uyumu ve nitelikli istihdamı birlikte güçlendirmeyi amaçlayan projeyle Erzurum'un gastronomi turizminin gelişimine katkı sunulması ve dezavantajlı grupların ekonomik hayata aktif ve sürdürülebilir şekilde katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor. - ERZURUM

