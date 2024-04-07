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Erzurum'da Bayram Öncesi Pazarlarda Yoğun Alışveriş

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Erzurum'da yaklaşan bayram öncesi pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezindeki alışveriş merkezleri ve mağazalarda özellikle akşam saatlerinde yaşanan alışveriş telaşı pazar günleri Mahallebaşı'nda kurulan semt pazarında daha fazla hissediliyor. İkinci el ile birlikte daha ucuz giyim eşyalarına rağbet eden vatandaşların uzun pazarlıklara girdiği de gözlerden kaçmıyor. Erzurum'da artık geleneksel hale gelen Mahallebaşı ucuzluk pazarı, bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Giyim eşyaları başta olmak vatandaşların aradıkları hemen hemen her şeyi bulabildikleri Mahallebaşı Pazarı'nda bayrama sayılı günler kala oluşan kalabalıklar esnafı da memnun etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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