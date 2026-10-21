Erzurum'da Aşkale YİBO Ortaokulu atletizmde kız ve erkek takımlarıyla kupa kazandı

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Okul Sporları kapsamında Erzurum'da düzenlenen Atletizm Yıldızlar Pist Müsabakaları, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Erzurum Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmalarda Aşkale'yi, YİBO Ortaokulu öğrencileri temsil etti.

Atletizm Antrenörü Elif Eyüp ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yavuz Gündoğdu eşliğinde müsabakalara hazırlanan genç sporcular, pistte gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekti.

Müsabakalarda Aşkale YİBO Ortaokulu kız ve erkek takımları, elde ettikleri derecelerle kupa kazanmanın gururunu yaşadı. Takım başarısının yanı sıra bireysel yarışlarda da önemli dereceler elde eden Aşkaleli sporcular, madalyalarla ilçeye döndü.

Aşkale YİBO öğrencileri elde ettikleri derecelerle bölge müsabakalarında Aşkale'yi ve okullarını temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı