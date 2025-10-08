Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 2025 Eylül İstatistikleri Açıklandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 49 bin 906 oldu.

Eylül ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 322 oldu. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Eylül ayında toplamda 386 bin 19 ton oldu.

9 aylık (Ocak-Eylül) dönemde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yolcu trafiği 355 bin 58, uçak trafiği 2 bin 445, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 13 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN