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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 2024'te 431 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 2024'te 431 Bin Yolcuya Hizmet Verdi
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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2024 yılına ait hava yolu istatistiklerini açıkladı. Havalimanından 431 bin 273 yolcu ve 3 bin 562 ton yük taşındı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan 2024 yılında 431 bin 273 yolcu faydalandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2024 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanından 2024 yılında toplam 431 bin 273 yolcu hizmet alırken, 3 bin 562 ton yük taşındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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