Erzincan ve Erzurum'daki Barajlarda Su Doluluk Oranı Yüzde 100

Erzincan ve Erzurum'da barajlar doldu

ERZİNCAN - Erzincan ve Erzurum'da bu sene kışın bol kar yağışı görülmesi ve Mayıs ayında etkili olan yağmur yağışlarıyla birlikte barajlardaki su doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Bahar ayında Doğu'da dereler, nehirler coşkun akmaya başladı. Erzurum Dumlu Dağı'ndan doğan, Erzincan'dan geçerek Murat Nehriyle birleşip Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu Nehrinin artan su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Doğu Anadolu'daki arazilere can veren nehirlerin artan su seviyesi barajları da doldurdu.

Ağrı Diyadin'den kaynayan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ'da kaynayan Karasu Nehri, Erzincan'dan sonra Elazığ il sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturuyor. Fırat Nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına akarak Irak'ta denize uzak olmayan bir noktada Dicle Nehri ile birleşip Şatt'ül-Arab'ı oluştup Basra Körfezi'ne dökülüyor.

"Karların erimesiyle Erzincan ve Erzurum'daki barajlarda doluluk oranı arttı"

Havaların iyice ısınmasıyla doğanın yeşerdiği Erzincan ve Erzurum'da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı.

Erzincan Barajı yüzde 100, Tercan Barajı da yüzde 100, Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki barajda yüzde 100, Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan Demirdöven Barajında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Tarımın yaygın olduğu Erzincan ve Erzurum'da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.