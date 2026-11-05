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Erzincan TSO yönetim kurulunda Aydın ve Kalbur başkan yardımcılığına seçildi

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Erzincan TSO yönetim kurulunda Aydın ve Kalbur başkan yardımcılığına seçildi
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Erzincan TSO Yönetim Kurulunun yeni dönemdeki ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı; Erdal Aydın ve Ahmet Tayyip Kalbur başkan yardımcılığına, Ömer Akbaş muhasip üyeliğe seçildi. Huzur hakkı ücretlerinden feragat uygulamasının yeni dönemde de sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulunun yeni dönemdeki ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan görev dağılımında Erdal Aydın ve Ahmet Tayyip Kalbur başkan yardımcılığına, Ömer Akbaş ise muhasip üyeliğe seçildi.

Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulunun yeni dönem görev dağılımı belirlendi.

Buna göre, Erdal Aydın ve Ahmet Tayyip Kalbur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Ömer Akbaş ise muhasip üyeliğe getirildi.

Görev dağılımının ardından toplantıda gündemdeki diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, önceki dönemde başlatılan huzur hakkı ücretlerinden feragat uygulamasının yeni dönemde de sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yeni görevlere seçilen yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Tanoğlu, yeni dönemde üyelerle yakın temas halinde olacaklarını belirterek, sahada karşılaşılan sorunları doğrudan üyelerden dinleyip çözüm için atılacak adımları birlikte değerlendireceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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