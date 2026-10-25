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Erzincan TSO seçiminde 93 yaşındaki İsmail Akbaş tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

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Erzincan TSO seçiminde 93 yaşındaki İsmail Akbaş tekerlekli sandalyeyle oy kullandı
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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde, odanın yaşayan en eski üyesi olduğu belirtilen 93 yaşındaki İsmail Akbaş, tekerlekli sandalyesiyle sandık başına giderek oy kullandı. Akbaş'ın katılımı, üyelik aidiyetinin ve seçimlere katılımın önemini ortaya koydu.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) seçimlerinde, odanın yaşayan en eski üyesi olduğu belirtilen 93 yaşındaki İsmail Akbaş, tekerlekli sandalyesiyle sandık başına giderek oy kullandı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen seçimlere katılan Akbaş, ilerleyen yaşına ve hareket güçlüğüne rağmen oyunu kullanarak odanın geleceğine ilişkin tercihini sandığa yansıttı.

Erzincan iş dünyasının farklı kuşaklarını bir araya getiren seçimlerde Akbaş'ın katılımı dikkati çekti.

Odanın geçmişine uzun yıllardır tanıklık eden Akbaş'ın sandık başına gelmesi, üyelik aidiyetinin ve seçimlere katılımın önemini ortaya koyan bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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