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Erzincan TSO’da tarım ve hayvancılık sektörü için çalıştay düzenlendi

Erzincan TSO’da tarım ve hayvancılık sektörü için çalıştay düzenlendi
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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 1. Meslek Grubu’nda yer alan tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileri, sektörün sorunları ve geleceğine ilişkin düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 1. Meslek Grubu'nda yer alan tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileri, sektörün sorunları ve geleceğine ilişkin düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 1. Meslek Grubu Tarım ve Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerin katılımıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlığında düzenlenen çalıştayda, tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda sektör temsilcilerinin sahada karşılaştığı sorunlar, beklentileri, çözüm önerileri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ele alındı.

Çalıştayda üyelere hitap eden TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Oda tarafından bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Sektör temsilcilerinin bilgi, birikim ve tecrübelerinin sektörün geleceğine yönelik çalışmalarda önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekilen toplantıda, üyeler tarafından dile getirilen görüş ve öneriler değerlendirilerek hayata geçirilebilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

40 yılı aşkın süredir ticaret yapan üyelere plaket

Program kapsamında ayrıca, Erzincan TSO'ya kayıtlı olarak 40 yılı aşkın süredir ticari faaliyetlerini sürdüren üyelere teşekkür plaketi takdim edildi.

Uzun yıllardır Erzincan'ın ekonomik gelişimine, üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayan üyelere plaketleri, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından verildi.

Erzincan TSO tarafından yapılan açıklamada, kentin ekonomik ve ticari hayatına uzun yıllardır emek veren, tecrübeleriyle iş dünyasına değer katan tüm üyelere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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