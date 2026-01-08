Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu yeniden adaylığını açıkladı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Tanoğlu, Erzincan iş dünyasına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirirken, önümüzdeki dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Tanoğlu, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasındaki rolünün Erzincan için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Göreve geldikleri günden bu yana Erzincan TSO'yu evrak üreten bir kurumdan öteye taşıdıklarını ifade eden Tanoğlu, "Üyesiyle yaşayan, şehrin kalkınmasına yön veren ve sahaya dokunan bir oda anlayışıyla çalıştık" dedi.

Konuşmasında hizmet binasının tamamlanmasına da değinen Tanoğlu, binanın oda öz kaynaklarına dokunulmadan tamamlandığını ve kira gelirlerinin artırıldığını belirtti. Bu gelirler sayesinde üniversitede okuyan Erzincanlı 250 öğrenciye burs verildiğini hatırlatan Tanoğlu, verilen sözlerin tutulmasının en önemli prensipleri olduğunu söyledi.

Yerel ürünlerin markalaşması konusunda yürütülen çalışmalara da değinen Tanoğlu, Erzincan Tulum Peyniri'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili almasının büyük bir başarı olduğunu belirterek, bu ürünün Türkiye'de AB tescili alan ikinci peynir ürünü olduğuna dikkat çekti.

Kadın girişimciliği ve kooperatifçiliğe yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini ifade eden Tanoğlu, kadın girişimciler için fuarlar düzenlediklerini, ayrıca Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan tekstil atölyesiyle kadın mahkümlara gelir elde etme imkanı sağladıklarını söyledi.

Yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl ve şeffaflık olduğunu vurgulayan Başkan Tanoğlu, hiçbir kararın kapalı kapılar ardında alınmadığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Tanoğlu, "Yapılan istişareler, üyelerimizden gelen talepler ve şehrimize duyduğumuz sorumluluk gereği, önümüzdeki dönem için Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden aday olduğumu kamuoyuna açıklıyorum" dedi. - ERZİNCAN