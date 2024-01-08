Erzincan'ın Tercan ilçesinde cirit atları sağlık taramasından geçirildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin akademisyen ve son sınıf öğrencileri tarafından Tercan'da bulunan cirit atlarına genel sağlık taraması yapıldı. Bu maksatla Veterinerlik Fakültesine bağlı tam donanımlı bir hayvan sağlığı tarama aracı ile alanlarında uzman öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından Mamahatun Atlı Spor Kulübüne ait 15 cirit atının kan tahlilleri, fiziki muayene ve genel sağlık taraması yapılarak problemlerin yerinde tespit edilip çözülmesi hedeflendi. - ERZİNCAN