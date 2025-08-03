Erzincan'ın Organik Çilek ve Böğürtleni Aşırı Sıcaklarda Tercih Ediliyor

Erzincan'ın Organik Çilek ve Böğürtleni Aşırı Sıcaklarda Tercih Ediliyor
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Erzincan'da üretilen organik çilek ve böğürtlenler, 40 dereceyi bulan hava sıcaklıklarında A-B-C vitaminleri sayesinde daha fazla tercih ediliyor. Çileklerin hasadı Eylül ayına kadar devam edecek.

Erzincan'da üretilen organik çilek ve böğürtlenler, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bugünlerde A-B-C vitamini bulundurması hasebiyle daha çok tercih ediliyor.

Erzincan'da yaz mevsimi meyvelerinden çilek ve böğürtlende ikinci kez hasat başladı. Hasat Eylül ayına kadar sürecek. Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde üretilen çilek ve böğürtlenler organik olması nedeniyle kentin her tarafında ilgi görüyor.

Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde insanların sulu ve şekerli meyve olan çilek ve böğürtleni daha çok tercih ettiklerini kaydeden Gül Ateş, "Çilek müdavimleri yoğun ilgi gösteriyor. Çilekte yılda iki kez hasat yapıyoruz." dedi.

Erzincan'da yetişen çileğin tadı ve aromasının tüketicilerin damak zevkine hitap ettiğini, çok beğenildiğini belirten Ateş, çilek üretiminde iki yılı geride bıraktıklarını, il dışından da siparişlerin geldiğini kaydetti.

Neşe Subayrak ise tatlı ve sulu bir meyve olan çilek ve böğürtlenin yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da öne çıktığını belirtti.

Öte yandan çilek ve böğürtlenin kilosu 250 liradan alıcı buluyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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