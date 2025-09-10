Erzincan Havalimanı'nda Ağustos Ayı Uçuş İstatistikleri Açıklandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 53 bin 141 dış hat yolcu trafiği 3 oldu. Böylece Ağustos ayında toplam 53 bin 144 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 336, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 340'a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 517 bin 86 ton oldu.

8 aylık (Ocak-Ağustos) dönemde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yolcu trafiği 310 bin 237, uçak trafiği 2 bin 123, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 655 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN