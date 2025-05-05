Erzincan Gücü, Üç Görevle Şampiyonluğu Kazandı
Erzincan Amatör Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen Erzincan Gücü'nün başarı hikayesi. Kulüp Başkanı Arif Budak, hem yönetici hem antrenör hem de oyuncu olarak takıma katkıda bulunarak bu başarıyı elde etti. Bu durum, fedakarlık ve inancın bir örneği oldu.
- Erzincan'da futbolun üç yönlü kahramanı
ERZİNCAN - Erzincan Amatör Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen Erzincan Gücü, sezonun en dikkat çeken başarı hikayesine imza attı. Kulüp Başkanı Arif Budak, başarının mimarı olarak sadece yönetici kimliğiyle değil; aynı zamanda antrenör ve oyuncu olarak da sahada aktif rol üstlendi. Erzincan'da bir ilke imza atan Budak, üç görevi aynı anda yürüterek takımını şampiyonluğa taşıdı.
Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan Arif Budak, "Bu başarı hem benim hem de şehrimiz adına büyük bir mutluluk. Futbol adına Erzincan'da güzel işler yaptığımıza inanıyorum," dedi.
Erzincan Gücü'nün zaferi, yalnızca bir sportif başarı değil; aynı zamanda azim, fedakarlık ve inancın birleştiğinde neler başarılabileceğinin de somut bir örneği oldu.