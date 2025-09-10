Haberler

Erzincan'da Zabıta Ekiplerinden Unlu Mamuller Denetimi

Erzincan'da Zabıta Ekiplerinden Unlu Mamuller Denetimi
Erzincan'da zabıta ekipleri, tandır ekmeği, lavaş ve unlu mamul üretimi yapan 33 işletmede hijyen, ruhsat, gramaj ve fiyat tarifesi kontrolleri gerçekleştirdi. Halk sağlığı için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Erzincan'da zabıta ekipleri, tandır ekmeği, lavaş ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 33 işyerinde hijyen, ruhsat, gramaj ve fiyat tarifesi kontrolleri yapıldı.

Halk sağlığı için denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
