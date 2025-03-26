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Erzincan'da Zabıta Ekiplerinden Bayram Denetimi

Erzincan'da Zabıta Ekiplerinden Bayram Denetimi
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Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve börek üretimi yapan 37 işletmede yapılan denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat durumları ve çalışanların temizlikleri kontrol edildi.

Erzincan'da zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve börek üretimi yapan işletmeleri denetledi.

Ramazan Bayramı öncesinde tatlı ve börek üretimi yapan 37 işletmede kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca düzenli olarak denetimlerini sürdüren zabıta, bayram öncesi denetimlerini daha da sıklaştırarak halk sağlığını koruma ve sofraların sağlıklı yiyeceklerle buluşmasını sağlama amacını güdüyor.

Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ruhsat durumları, vergi levhalarının mevcut olup olmadığı ve çalışanların genel temizlik durumları titizlikle incelendi. Zabıta ekipleri, üretim yapılan alanların temizliğinden, çalışanların kişisel hijyenine kadar her detayı olarak kontrol ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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