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Erzincan'da toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin arama faaliyetleri durduruldu

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetleri, heyelan riski nedeniyle durduruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan riskinin yoğunlaşması üzerine arama faaliyetlerine ara verdiklerini açıkladı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetleri heyelan riski nedeniyle durduruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetlerine ara verdiklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "Heyelan riski yoğunlaştı. Risk nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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