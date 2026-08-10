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Erzincan'da Öğrencilere Kızılaycılık Eğitimi Verildi

Erzincan'da Öğrencilere Kızılaycılık Eğitimi Verildi
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Erzincan'da Değer Spor Kulüpleri Projesi kapsamında öğrencilere Kızılaycılık eğitimi düzenlendi. Kızılay Kadın Etkinlik Sorumlusu Burcu Kabasakal, öğrencilere Kızılay'ın yardım faaliyetleri, gönüllülük kültürü ve toplumsal dayanışmanın önemini anlattı. Öğrencilerin soruları yanıtlanırken, eğitimin ardından sosyal etkinliklerle çocuklar keyifli vakit geçirdi. Proje kapsamında eğitim ve etkinlikler devam edecek.

IHAAW101322-GEN/10-08-2026

- Erzincan'da öğrencilere 'Kızılaycılık' eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Adem Küçükkaya

ERZİNCAN (İHA) - Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi kapsamında spor Kulübü öğrencilerine Kızılaycılık konusunda eğitim verildi.

Kızılay Kadın Erzincan Etkinlik ve Organizasyon Birim Sorumlusu Burcu Kabasakal tarafından öğrencilere Kızılayın çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve toplumsal dayanışmanın önemi hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimde çocuklara Kızılayın yardım faaliyetleri, afetlerde yürüttüğü çalışmalar ve gönüllülük kültürü anlatıldı. Öğrencilerin merak ettikleri sorular da etkinlikte cevaplandırıldı.

Eğitimin ardından öğrencilerle çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar hem eğitici faaliyetlerle buluştu hem de birlikte vakit geçirme imkanı buldu.

Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim ve sosyal etkinlikler sürüyor.

(ÖD-Y)

10.08.2026 10: 17: 02 TSI

NNNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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