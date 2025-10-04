Erzincan'da Marka Denetimleri Esnafı Mağdur Ediyor

Erzincan'da son haftalarda artan marka denetimleri ve imitasyon ürün gerekçesiyle açılan davalar, özellikle konfeksiyon ve giyim sektöründeki esnafı sıkıntıya soktu. İşletmelerin yüksek tazminat talepleriyle karşı karşıya kaldığını belirten esnaf, iş yerlerini kapatma noktasına geldiklerini ifade etti.

Erzincan Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muammer Avcı, mevcut yasanın esnafı mağdur ettiğini belirterek, marka avukatlarının bu süreci fırsata çevirdiğini savundu. Esnaf, iş yerlerini kapatma noktasına geldiklerini kaydederek yetkililerden acil düzenleme talep etti.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muammer Avcı, üyeleriyle birlikte esnaf odası toplantı salonunda yaptığı açıklamada mevcut yasanın esnafı mağdur ettiğini söyledi.

Başkan Avcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı, "Arkamızda bütün üyelerimizle beraber yıllardır çektiğimiz imitasyon malla ilgili sıkıntımızı ama bu sıkıntı esnafın durumundan icap çıkaran, kar payı çıkaran avukatlardan bıktık usandık. Bunların dertlerine artık bir şekilde sesimizi duyurmak için şuanda burada toplanmış bulunmaktayız. Sesimizi kime çıkarırız 67-69 sayılı yasanın bir içeriğine bakmak lazım. Bunun içeriği farklı imitasyon mal diye geçiyor ama bunun arkasında ve önünde esnafımızı rencide edecek maddeler var. Bu kanun maddesini milletvekillerimize rica ediyoruz bunu meclise götürerek bir şekilde kanun maddesini değiştirmek lazım. Bu kanun artık imitasyon malda bizi mağdur ediyor. Avukatlar 100 bin TL, 180 bin TL alarak bu işi artık rant kapısı yapmışlar. Birbirlerine haber veriyorlar Erzincan'a gidin diye Erzincan'da şu marka var ben aldım sende al diye. Bu artık esnafımızı yıldırdı, bezdirdi. Kanunsuz bir şey yapmak istemiyoruz. Kanunlara her zaman riayetiz ama bu kanun maddesini yetkililerden yardım rica ediyoruz."

"Dükkanlarımızı kapatma noktasına geldik"

Toplantıya katılan esnaflar da yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Bir esnaf yaptığı açıklamada, "Ciddi anlamda biz artık çok mağdur durumdayız. Yani bunu yapmamızın nedeni bir şekilde sesimizi duyurmaktı. Çünkü gerçekten ulaşacağımız hiç kimse kalmadı. Sürekli bu paraları biz kira öder gibi avukatlara artık para ödüyoruz. İnsanlar gerçekten zor durumda. Ciddi anlamda bir sıkıntıdayız. Yani buradaki insanlar artık bu kadar esnaf en son ne yapalım başkanım kapatalım mı, dükkanlarımızı, işyerlerimizi kapatalım mı? Çünkü ödemeyeceğiz artık. Yani artık avukatlar Erzincan'ı çantada keklik olarak görüyorlar. Biliyorlar ve şuna inanıyorum ki birbirleriyle irtibat halindeler artık. Yani onu arıyor. Bak diyor ben gittim diyor. Erzincan'dan şuradan aldım diyor. Kolay bulunuyor zaten kolay alıyoruz diyor. Sen de git sen de al diyor şu markadan. Birbirlerini yönlendiriyorlar artık. Böyle bir şey olamaz ki. Haftada iki kere aramak olur mu? Yani bir işyerine iki üç kere baskına geliyorlar haftalık artık." dedi. - ERZİNCAN