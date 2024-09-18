Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Kuşburnu Toplama Sezonu Başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da vatandaşlar, zorlu arazilerde kuşburnu toplayarak bu meyveden marmelat yapımına başladı. C vitamini deposu olan kuşburnu, dağlarda gruplar halinde toplanıp, uzun bir süreç sonrasında şekerle birlikte kavanozlara dolduruluyor.

Erzincan'da kuşburnu, zorlu arazilerde toplanmaya başlandı

ERZİNCAN - Erzincan'da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.

Vatandaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için bugünlerde dağlara akın ediyor. Hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnu meyvesinin en çok tüketilen formatı olan marmelat yapımı ise zorlu aşamalardan sonra gerçekleşiyor.

Kadınlı erkekli, çocuklu yaşlı gruplar halinde dağlara giderek kuşburnuyu dikenli dallarından tek tek toplayan vatandaşlar birkaç gün içerisinde topladıkları kuşburnuları bu kez yine tek tek temizleyerek suyla birlikte kaynatıyor.

Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnular ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.

Erzincan'da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle ilgi görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Yerel

Yerel Haberler Erzincan Ekonomi Sağlık Yaşam Yerel Tarım Doğa

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu

 Lukaşenko açık açık uyardı: Belarus'a yapılan saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur

Başkan açık açık uyardı: Ülkemize yapılan saldırı 3. Dünya Savaşı olur
Özel'in 'mafya' suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat

Özel isim vermeden hedef aldı, Soylu'dan yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti? ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (18 Eylül) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki Paris Saint Germain- Girona maçı saat kaçta? UEFA Paris Saint Germain- Girona maçı hangi kanalda? Manchester City- Inter maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Inter maçı hangi kanalda? Masterchef'te 17 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? ADIYAMAN'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Masterchef 18 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 18 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (18 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Eylül Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 18 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });