Erzincan'da Küçük Aile İşletmeleri Ziyaret Edildi

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Yaylabaşı mahallesinde hayvansal üretim gerçekleştiren küçük aile işletmelerini ziyaret ederek, üreticilerle görüştü.

Türkiye, küçük tarım işletmelerinin hakim olduğu ve ülkenin büyük bölümünde aile iş gücüne dayalı üretim sistemlerinin sürdürüldüğü bir tarımsal yapıya sahiptir. Erzincan tarım sektörü de büyük oranda küçük aile işletmelerinden oluşuyor.

Dünyada üretilen gıdanın çoğunluğunu aile çiftçileri sağlarlar, tarımdaki en büyük yatırımcı grup olup kırsal ekonomik yapının bel kemiğidirler. Aile çiftçiliği yerel ekonominin canlanmasını sağladığı gibi tarımsal üretimin devamlılığı açısından da kilit roldedir. Dünyada yaklaşık 570 milyon çiftlik var ve bunun 500 milyondan fazlası yani yüzde 90'ı aile çiftliği olarak işletilmektedir. Bunlar, tamamen veya büyük ölçüde aile emeğine dayalı küçük hane halkı işletmeleri türünde olup dünyada üretilen toplam gıdanın yüzde 80'ini gerçekleştirmektedirler.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Yaylabaşı mahallesinde hayvansal üretim gerçekleştiren küçük aile işletmelerini ziyaret ederek, üreticilerle görüştü. Yaylabaşı Mahallesinde Süleyman Pak ve Yasem Köhne adlı üreticilerin aile işletmelerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Murat Şahin, küçük ölçekli aile işletmelerinin gerek tarım sektörü gerekse ekonomi açısından önemine değindi.

Türkiye'de tarım sektörünün genel olarak küçük aile işletmelerine dayandığını vurgulayan İl Müdürü Şahin, "tarım sektörümüzde küçük aile işletmelerimiz bizim için çok değerlidir. Onlar sektörün sigortası konumundadır. Her zaman üretimin sürdürülebilirliğini küçük aile işletmelerimiz sağlar. Bakanlığımız da her zaman bu aile işletmelerine desteğini sürdürmektedir. Erzincan gibi bölgelerde bu aile işletmeleri şehir ekonomisinin performansında son derece önemli roller üstlenir" diye konuştu. - ERZİNCAN