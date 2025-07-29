Erzincan'da Koyun Kırkımı Başladı: Elektrikli Makinelerle Hız Kazanıyor

Erzincan'da Koyun Kırkımı Başladı: Elektrikli Makinelerle Hız Kazanıyor
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Kışın ardından havaların ısınmasıyla Erzincan'da koyun kırkımı işlemleri hızlandı. Elektrikli makinelerle yapılan kırkım süresi 3 ila 5 dakika sürerken, ustalar günde 200 koyunu rahatlıkla kırkabiliyor.

Erzincan'da çetin geçen kışın ardından havaların aşırı ısınmasıyla beraber koyunların üzerinde 1 yılda büyüyen yünler kırkılıyor.

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Erzincan'da havaların fazla ısınmasıyla birlikte koyun kırkımı sürüyor. Sürü sahipleri, koyunların sıcak havalardan etkilenmemesi ve temizlenmesi amacıyla kırkım işlemini gerçekleştiriyor.

Elektrikli kırkım makineleri sayesinde dakikalar içerisinde tamamlanan işlem deneyimli kırkım ustaları tarafından yapılıyor. Koyunun yünlerinin kirlilik durumuna göre kırkım süresi 3 ila 5 dakika arasında değişiyor. Bir koyun ustası günde yaklaşık 200 koyunu kırkabiliyor. 25 yıldır koyun kırkımı yapan Mürsel Koç, 'Eskiden kırma işlemini makaslar ile yapardık" şeklinde konuştu.

Koyunların yünlerinin temiz olması durumunda 3 dakikada kırkılabileceğini ifade eden Koç, "Bu koyun kırkma işlemi bizim mevsimlik işimiz. Eskiden kırkma makasları vardı Kırklık diye de adlandırılırdı şimdilerde makinalar çıktı Türkiye'de de üretilebilen makinalar bunlar. Bu makinalar sayesinde işimiz çok kolaylaştı bu durum hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlarımız için de çok iyi oldu. Bir koyunun kırkımı 3 ile 5 dakika arasında değişiyor. Koyunların yünü temiz olursa 3 dakikada kırkılabilir. Koyun zayıf ve kirli olursa da bu süre uzar ve 4 ila 5 dakikaya kadar çıkabilir" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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