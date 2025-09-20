Haberler

Erzincan'da Kış İçin Tezek Hazırlığı Başladı

Erzincan'da Kış İçin Tezek Hazırlığı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış aylarının yaklaşmasıyla Erzincan'daki köylüler, hayvan dışkısından ürettikleri ve yakacak olarak kullandıkları tezek hazırlıklarına başladı. Tezek, kömür ve odun yerine tercih ediliyor.

Erzincan'da köyde yaşayan vatandaşlar kışlık tezek hazırlığına başladı.

Uzun zamandır Anadolu'nun köylerinde yakacak olarak kullanılan tezek, yapımının oldukça zor olmasına rağmen köylülerin ısınmak için olmazsa olmazı. Hayvan dışkısından elde edilen tezekleri önce kurutup daha sonra yakacak olarak kullanan köylüler, kış aylarının yaklaşması nedeniyle kışlık yakacakları için hazırlık yapmaya başladı.

Büyükbaş hayvanların dışkısından elde edilen "tezek" Anadolu'nun birçok bölgesinde odun ve kömüre oranla çok daha ekonomik ve sağlıklı olduğu düşünülüyor. Erzincan'ın köylerinde de vatandaşlar kış ayları için tezek üretimine şu günlerde başladı.

Kış için tezek hazırlığı yapan vatandaşlar, tezeğin kömüre kıyasla güvenilir ve sağlıklı olduğunu belirterek, "Ahırdan dışkıları alıp dışarıda bir araya getiriyoruz. Tezekleri yassı bir şekle getirip kurumaya bırakıyoruz. Kuruma vaktinin bitmesinin ardından belliyoruz. Daha sonra kış gelmeden kalak ediyoruz veya içerilere çekiyoruz. Ekmek yapımında ve soba yakmada kullanıyoruz. Tezekleri çok yakarsan çabuk biter, az yakarsan geç biter. Sağlığı çok iyi kömüre göre kömürün ne kokusu ne zehri var. Çorbalarımızı pişiriyoruz, ekmeğimizi pişiriyoruz ve ekmeklerimizi yapıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım

Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım
Boğaz'da korku dolu anlar! Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı: 12 yaralı

Boğaz'da korku dolu anlar! Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı
Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atandı

Can Holding soruşturmasında çok sayıda şirkete kayyum kararı!
Volkan Demirel'den teknik adamlığa geri dönüş hazırlığı

Yeşil ışığı yaktı! Volkan Demirel geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti

CHP kurultayı yapılacak mı? YSK tartışmalara noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.