Erzincan'da İşsizlikle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da İşsizlikle Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Vali Hamza Aydoğdu başkanlığındaki toplantıda, Erzincan'daki işsizlikle mücadele projeleri ve açık iş ilanları masaya yatırıldı. Nitelikli iş gücü eksikliği ve iş beğenmeme eğilimi sorunları ele alındı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan'daki açık iş ilanları, işsizlikle mücadele ve istihdam odaklı projelere dair sunum yaptı.

Sunumda, 2024 yılı itibarıyla bin 610, 2025 Mayıs ayı itibarıyla ise 857 kişilik açık iş ilanının karşılanamadığı belirtildi. Bu açığın temel nedenlerinin, nitelikli iş gücü eksikliği ve iş beğenmeme eğilimi olduğu ifade edildi.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci, "Açık iş gücünü kapatmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz iş birliğinde iş garantili sertifikasyon programları başlatıldı. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler, istihdam taahhüdü veren firmalara yönlendirilecek. Bu kapsamda şu ana kadar 37 kişi işe yerleştirildi, devam eden kurslarla birlikte 70 kişinin daha istihdamı sağlanacak" dedi.

Süreç ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Yusuf İzci, "İş arayan ve işverenlerin kendilerine özel şifrelerle giriş yapabilecekleri dijital bir platform üzerinden yürütülecek. Platforma ROTA Erzincan üzerinden erişim sağlanabilecek" şeklinde konuştu.

Yeni yatırımlar ve aktif işgücü programları

Toplantıda, son bir yıl içinde Organize Sanayi Bölgesi'ne tamamen ihracata yönelik üretim yapan firmaların kazandırıldığı ifade edilerek şu ana kadar 300 kişilik istihdam sağlandığı, firmaların tam kapasiteye ulaşmasıyla bu sayının 850 kişiye çıkacağı belirtildi.

Yusuf İzci, "Erzincan'a son bir yılda yaklaşık 700 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Bu rakam, önceki üç yılın toplamından fazladır. Ayrıca, üretim zincirine pasif işgücünü dahil etmek için sosyal yardım ve işsizlik maaşı alan bireylerin işe yönlendirilmesine ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda, iş teklifini reddeden 150 kişinin sosyal yardımı kesilmiştir" açıklamasında bulundu.

Toplantı sonunda, Erzincan'da istihdamı artırmaya yönelik iş birliklerinin ve projelerin sürdürüleceği vurgulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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