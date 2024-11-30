Erzincan'da Erken Yağan Kar, Besicileri Sürüleriyle Geri Dönmeye Zorladı

İlkbaharda yaylalara çıkarılan koyun sürüleri geri dönüş yolunda

Erzincan'da yoğun yağan karla birlikte besicilikle uğraşanlar köylerine döndü

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyü mezrasında hayvancılık yapan üreticiler, erken yağan kar nedeniyle sürülerini Erzincan'a geri götürmek zorunda kaldı.

Beğendik köyü mezrasında besicilikle uğraşan Enes Sürücü, bu yıl erken yağan kar nedeniyle büyük zorluk yaşadı. 1 metreden fazla yağan kar, otları tamamen kapattı. Koyunlarına yiyecek bulamayan besici, sürülerini Erzincan'daki köyüne geri götürmek zorunda kaldı.

Sürü sahiplerinden Hüseyin Küçük, bu yıl karın çok yağması nedeniyle erken yükleme yaptıklarını belirterek, "Koyun taşıma yapıyoruz. Baharın üreticilerimizi yaylaya getiriyoruz. Üç veya dört ay burada kalıyorlar sonra sonbaharda tekrar memlekete götürüyoruz. Bu yıl kar biraz erken gelince, daha doğrusu çok yağınca, saman ve arpa da alınmadığından dolayı koyunları yükleyip Erzincan'a götüreceğiz" diye konuştu.