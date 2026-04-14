Erzincan'da geniş katılımlı istişare toplantısı

Erzincan'da, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; birim amirleri, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile oda yönetimi ve meclis üyeleri, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı tüm oda başkanları ve yönetimleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın birlik ve beraberlik duygusuyla Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Bizler şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlarken 'Ben' değil, 'Biz' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, STK'larımızla, meslek odalarımızla, müteşebbislerimizle ve esnaflarımızla tam bir birlik içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Esnaf ve sanatkarların şehirlerin kültürel ve ekonomik yapısının temel taşı olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Esnafımız sadece ticaret yapan bir kesim değil; mahallemizin güveni, sokağımızın sesi ve ahilik geleneğimizin yaşayan temsilcileridir. Sizlerin refahı, Erzincan'ın refahıdır. Bu nedenle kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte esnafımızın önündeki engelleri kaldırmak ve ticaret hacmini artırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Erzincan'ın kalkınması için ekip ruhuyla gece gündüz çalıştıklarını belirten Aydoğdu, ilin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı