Haberler

Dar gelirli ailelere doğalgaz müjdesi

Dar gelirli ailelere doğalgaz müjdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valiliği, doğalgaz faturasını ödemekte zorluk çeken dar gelirli ailelere destek sağlayacağını açıkladı. Vali Hamza Aydoğdu, uygulamanın kış aylarında artan enerji giderlerine karşı ailelerin yükünü hafifletmeyi hedeflediğini belirtti.

Erzincan'da doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere Erzincan Valiliği tarafından destek sağlanacak.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini belirterek, maddi imkanı yetersiz olan ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan aileler için gerekli tespitlerin yapılacağını ifade etti. Yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğalgaz desteği verileceği bildirildi.

Uygulamanın, özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmesi hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

İşte Asprilla'nın Galatasaray'a maliyeti
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı

Tedesco'dan ayrılığa veto: Ne teklif gelirse gelsin satılmayacak
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı

Büyük özlem sona erdi! Tam 7 maç sonra kazandılar
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor

Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devinde bir anlaşma daha