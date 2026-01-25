Dar gelirli ailelere doğalgaz müjdesi
Erzincan Valiliği, doğalgaz faturasını ödemekte zorluk çeken dar gelirli ailelere destek sağlayacağını açıkladı. Vali Hamza Aydoğdu, uygulamanın kış aylarında artan enerji giderlerine karşı ailelerin yükünü hafifletmeyi hedeflediğini belirtti.
Erzincan'da doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere Erzincan Valiliği tarafından destek sağlanacak.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini belirterek, maddi imkanı yetersiz olan ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan aileler için gerekli tespitlerin yapılacağını ifade etti. Yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğalgaz desteği verileceği bildirildi.
Uygulamanın, özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmesi hedefleniyor. - ERZİNCAN