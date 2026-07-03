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Erzincan'da B-Reçete uygulaması başladı

Erzincan'da B-Reçete uygulaması başladı
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Bitki koruma ürünlerinin güvenli kullanımı için B-Reçete Sistemi Erzincan'da uygulanmaya başlandı. İlk gün saha kontrollerinde sistemin sorunsuz işlediği bildirildi.

Bitki koruma ürünlerinin güvenli ve bilinçli kullanımını sağlayacak B-Reçete Sistemi, Erzincan'da uygulanmaya başlandı. Uygulamanın ilk gününde yapılan saha kontrollerinde sistemin sorunsuz işlediği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, uygulamanın başlamasıyla birlikte bitki koruma ürünleri bayilerini ziyaret ederek, işleyişi yerinde inceledi. Saha kontrollerinde, sistemin planlanan şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığı görüldü.

B-Reçete Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin kayıt altına alınması, reçeteye uygun şekilde temin edilmesi ve kontrollü kullanımının sağlanması öngörülüyor. Uygulamanın, güvenilir gıda üretimi ile sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sunması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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