Üye Girişi
Haberler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar

Erzincan'da 33 Kilo Ağırlığında Dev Turna Balığı Tezgahta

Erzincan'da 33 Kilo Ağırlığında Dev Turna Balığı Tezgahta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da fırat balığı satan esnaf Sinan Atasever, 1,5 metre uzunluğundaki dev Turna balığını satışa sundu. Yoldan geçenlerin ilgi odağı olan balık, 250 TL'den satılmakta. Vatandaşlar, balığın fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Erzincan'da yakalanan 33 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı tezgahta satışa sunuldu.

Fırat balığı alıp satan esnaf Sinan Atasever bu kez dev Turna balığını tezgahında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlarda dev balığı büyük bir ilgi ile izledi. Yaklaşık 33 kilo ve 1,5 metre uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar şaşırdı. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar ağzını açarak dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Esnaf Sinan Atasever, "Bu balık Karasu nehrinde yakalandı. Kesip satıyoruz alıcısı da var. Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok." ifadelerini kullandı.

Turna balığının kilosu 250 TL'den satışa sunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha
img

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
img

Gizemli araca kesilen ceza dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.