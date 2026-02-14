Haberler

ERKON Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Güç birliği yaparak sorunları aşarız"

ERKON Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 'Güç birliği yaparak sorunları aşarız'
Güncelleme:
ERKON Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Erzurum'un kalkınması için güçlü bir işbirliği yaparak şehrin değerlerini öncelikli hale getireceklerini belirtti. Erzurum'da girişimcileri destekleyerek yatırımları artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Erzurum ile ilgili yapacağımız her şeyde, atacağımız her adımda Erzurum'un değerlerini birinci sırada tutacağız. Erzurum'a rağmen bir şey yapmayız" dedi.

ERKON Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu, bir süredir Erzurum'da kurumlarla yaptıkları ziyaret ve değerlendirmelerim ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya ERKON Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ile birlikte yardımcıları Halil Karapınar ve Güngör Orbak ile yönetim kurulu üyeleri Mehdi Kaya, İbrahim Sayan, İlker Yasin Çağrı, Mustafa Kıyıcı, Memduh Karakaya, Ali Sezer ve Öner Kalkan katıldı. Erzurum ile ilgili kurulan federasyon ve vakıfların güçlü birliği yapması için yola çıktıklarını ifade eden Şahsuvaroğlu, "Burada bir takım önceliklerimiz var. Bunun başında ERKON'a yakışan bir yer sağlayacağız. Yeriniz yoksa bir şey yapamazsınız. Bunla birlikte özellikle Erzurum'da girişimcilerimizi daha güçlü kırmak için bir girişim grubu kurma düşüncemiz var. Böylece şehre gelecek yatırımları daha sürdürülebilir ve muhatap bulacak hale getirmeyi hedefliyoruz. Erzurum'un tanıtımı bizim için değerli. Erzurum'da ve İstanbul'da bunu en iyi şekilde yapmak istiyoruz. 2028 yılında TEKNOFEST'in Erzurum'da düzenlenmesi için girişim başlatlattık. Erzurum'un alt yapısı ve imkanları buna müsait." dedi.

"Güç birliği yapmak zorundayız"

Erzurum'un önünde çözüm bekleyen meselelerin olduğunu hatırlatan ERKON Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Söylemez Barajı, Karadeniz bağlantılı tüneller, hızlı tren, teşvik paketlerinin devamlılığın olması ve benzeri konuları Erzurum ekonomisine, sosyal hayatına ve istihdamına önemli katkıları yapacağında herkes mutabık. O zaman el birliği ve güç birliği ile bunlara hayata geçirmek lazım. Erzurum'un sanayileşmesi ve göçün yavaşlaması için mutlaka güven ortamını tesis etmeliyiz. Erzurum'da kapsamlı bir gastronomi veya tanıtım festivali olmalı. Geçmişte bunun örnekleri yaşandı ve devamı gelmedi. İş insanlarımızın bir araya geldiği, ortak yatırım projeleri üreten bir yapı kurabiliriz. Böylece Erzurum'da sanayileşmenin önünü açacak önemli bir adım atılmış olur" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
