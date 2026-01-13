Haberler

Dokumacılar Odası'nda Başkan Yıldırım güven tazeledi

Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Ercan Yıldırım, rakibi Fehmi Yıldırım'a karşı 14 oy farkla seçimi kazanarak güven tazeledi.

Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Divan Başkanlığı'nı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gelir, gider ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından adaylar birbirlerine başarılar diledi.

Mevcut başkan Ercan Yıldırım ile Fehmi Yıldırım'ın yarıştığı seçimde toplam 132 oy kullanıldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde, mevcut başkan Ercan Yıldırım 72 oyla yeniden başkanlık görevine seçilip güven tazelerken, Fehmi Yıldırım 58 oyda kaldı. - MANİSA

