Erasmus Gönüllüleri Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak Keyfini Yaşadı

Erasmus projesi çerçevesinde Kayseri'ye gelen 11 farklı ülkeden 28 yabancı gönüllü, Erciyes Kayak Merkezi'nde ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Türkiye, Bulgaristan, Romanya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Slovakya ve Malta'dan gelen gençlere önce Erciyes ile ilgili bilgiler verildi. Ardından, Erciyes'in pistlerinde unutulmaz bir deneyim yaşayan ve Erciyes Kayak Merkezi'nde temel kayak eğitimi alan gönüllüler, ilk kez kayak yapmanın heyecanını tattı. Etkinlik kapsamında gönüllüler yalnızca kayak deneyimi yaşamakla kalmayıp, aynı zamanda Kayseri'nin tarihi ve turistik bölgelerini de ziyaret etme fırsatı buldu. Şehir turu sırasında Kayseri'nin kültürel mirası, mutfağı ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Gönüllüler, Kayseri'nin misafirperverliğinden ve sunduğu imkanlardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bu proje, ülkeler arasında kültürel etkileşimi arttırarak uluslararası çerçevede, gençlerin Kayseri'nin değerlerini yakından tanımalarına imkan sağladı. - KAYSERİ