EPDK, yeni yılda elektrik dağıtım şirketlerine yönelik yol haritasını oluşturdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi.

EPDK, yeni uygulama dönemi kapsamında elektrik dağıtım sektörü yatırımları reel olarak yaklaşık 1 buçuk katına; planlı bakım için ayrılan bütçe ise reel olarak 2,1 katına çıkarıldığını açıkladı. Böylece tüm tüketicilerin kesintisiz ve kaliteli enerji kullanmalarını sağlamak için şebekenin gençleştirilmesi ve enerji bağlantı taleplerinin sorunsuzca karşılanması hedefleneceği belirtildi. Bu kapsamda elektrik dağıtım şirketlerinin yıllık yatırım gerçekleştirme zorunlulukları için belirlenen oran arttırılırken, zamanında gerçekleştirilmeyen yatırımlar için EPDK tarafından söz konusu şirketlere ceza uygulanacağı belirtildi. Ayrıca yeni tarife döneminde elektrik dağıtım sektöründe kullanılan yazılımların yerlileştirilmesi için teşvik mekanizması geliştirilerek yazılımda dışa bağımlılığı azaltıcı önlemler de alındığı açıklandı.

Planlı bakım bütçesi 2 katına çıkarıldı

Yeni uygulama döneminin konularından biri de planlı bakım olduğu belirtildi. Yeni uygulama dönemi için planlı bakım bütçesi 2 katına çıkarıldığı açıklanırken, orman yangınları ile mücadele için ormanlık alanlardaki dağıtım tesislerinin bakım periyotları yıllık hale getirileceği belirtildi. Orman budama ve temizleme işlemleri doğrudan planlı bakım içinde tanımlanarak zorunlu hale getirildi. Planlı bakım faaliyetlerini aksatan ve özellikle orman alanlarındaki hat bakımlarını ihmal eden şirketlere ceza uygulanacağı vurgulanırken, yeni tarife döneminde kayıp kaçak ile mücadele etkin bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi. Bu alanda kendileri için belirlenen hedefleri tutturan dağıtım şirketlerinin gider harici sağladıkları finansal fayda ise şirketin değil tüketicilerin lehine olacak şekilde tarifeye yansıtılacak. - ANKARA