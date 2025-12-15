Karaciğer dostu enginar pazarda yoğun ilgi görüyor

Aydın'da enginar işi ile uğraşan 69 yaşındaki Mehmet Özkan enginarın özellikle karaciğer olmak üzere vücuda çeşitli yararlarının bulunduğunu ifade ederek, "Enginar Allah'ın verdiği bir nimet. Yaprağı ayrı, çanağı ayrı şifa" dedi.

Uzmanların da sıkça önerdiği ve halk arasında 'karaciğer dostu' olarak tanımlanan enginar, karaciğeri temizleyen ve vücuttan toksin atımını destekleyen yapısıyla biliniyor. Bozdoğan pazarında tezgah açan ve 50 yıldır enginar işi ile uğraşan Mehmet Özkan enginarın sadece bir sebze değil, tam bir şifa deposu olduğunu vurguladı.

Enginarın faydalarını kendi gözlemleriyle doğruladığını belirten Mehmet Özkan, "Enginarın karaciğere büyük faydaları var. Geçtiğimiz günlerde bir kanser hastası geldi. 2 aydır düzenli olarak tüketmeye devam ediyor. Değerleri düşmüş, geldi bize teşekkür etti. Bunun yaprağından tut, çanağına kadar her yeri tam bir şifa deposu. Allah'ın verdiği bir nimet" dedi. Enginarın tüm kısımlarının faydalı olduğunu sözlerine ekleyen Özkan, sağlıklı yaşamak isteyen vatandaşlara enginar tüketmelerini tavsiye etti.

Fiyatların enginarın büyüklüğüne göre farklılık gösterdiğini belirten Özkan, "Fiyatları 50-100 TL arası değişiyor. Şükür işlerimiz iyi" diyerek vatandaşların enginara gösterdiği ilgiden memnuniyetini dile getirdi. - AYDIN