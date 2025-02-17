Engelsiz Bireyler Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Eğlenceli Anlar Yaşadı

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Engelsiz Yaşam Bakım ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde kalan özel bireyler Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne keyifli anlar yaşadı.

Özel bireyler gondollarla Ergan Dağı Kayak Merkezine çıktılar ardından kayak merkezini gezerek hatıra fotoğrafı çekildiler.

Daha sonra kızak pistinde kayan özel bireyler bir yandan kayak yaptılar bir yandan da karın ve doğanın tadını çıkardılar. - ERZİNCAN