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Engelli Usta Hayata Tutunmanın Örneğini Göstermeye Devam Ediyor
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Batman'ın Gercüş ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağlı olan el sanatları ustası Heybetullah Yarba, 12 yıl süren yatak mücadelesinin ardından kurduğu marangoz atölyesinde ürettiği ahşap ürünlerle ailesinin geçimini sağlıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağlı el sanatları ustasının çalışma azmi, görenlerin takdirini topluyor.

Antalya'da inşaatta çalışırken 3'üncü kattan düşüp tekerlekli sandalyeye bağlı kalan 55 yaşındaki Heybetullah Yarba, Yolağzı Mahallesi'ndeki evinin altında kurduğu marangoz atölyesinde ahşaptan ürünler yapıyor. Yaptığı ürünleri satarak 4 çocuğunu okutan Yarba, "Çok şükür kendi işimle gurur duyuyorum. Herkesin çalışmasını isterim, kendini boşa bırakarak dünyaya küsmesin" dedi. Heybetullah Yarba'nın çalışma azmi ve hayata tutunma çabası görenlerin takdirini toplarken, ürettiği ahşap ürünlerin satışını yaparak çocuklarının ihtiyacını karşılıyor.

12 yıl boyunca yatakta yaşam mücadelesi verdi

Kimsenin engelli durumunu bahane etmemesi gerektiğini anlatan Yarba, geçirdiği iş kazasının ardından 12 yıl boyunca yatakta yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Yarba, "Bu işe başlamadan önce ben inşaatçıydım. Antalya'da çalışıyordum 2005 yılında bir iş kazası geçirdim. 12 yıl yatakta kaldım. Yatakta sürekli kitap okudum. 4 çocuğum okula gidiyor. Maddi durumumuz iyi değildi. Bir işle uğraşmaya karar verdim. Evimin alt katında marangoz atölyesi kurdum. Ahşaptan değişik ürünler üretiyorum. Çok şükür kendi işimle gurur duyuyorum. Gerçekten bu iş güzel. Herkesin çalışmasını isterim. Kendini boşa bırakarak dünyaya küsmesin. Hayata tutunmazsa dünyayı kendine zindan eder. Ama benim gibi bir işle uğraşsalar çok mutlu olurlar" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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